Sportboulevard komt er (nog) niet in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - De gemeente Oost Gelre heeft het voorstel van zeven sportverenigingen voor de ontwikkeling van een sportboulevard in Lichtenvoorde afgewezen. Wel ziet ze nog mogelijkheden voor een vervolgonderzoek.

'Er hangt nu een prijskaartje aan dat we als gemeente niet kunnen dragen. Ook wat betreft de ruimte vragen we ons af of het gaat passen', legt wethouder Jos Hoenderboom uit.

'Daarnaast willen we meer informatie over de (sport)behoefte van onze inwoners. En we willen graag dat de initiatiefnemers alternatieve scenario's uitwerken.'

Aanpassen voorstel

De gemeenteraad behandelt het voorstel en de beoordeling door de gemeente in september. Hoenderboom stelt de raad voor om de initiatiefnemers de kans te geven het voorstel aan te passen op basis van de gemeentebeoordeling.

'Het voorstel geeft nog geen compleet beeld van de haalbaarheid. Dat maakt het lastig om een goed onderbouwd oordeel te geven of een sportboulevard haalbaar is en in welke vorm. Er moet nog de nodige informatie worden toegevoegd en daar willen we de initiatiefnemers graag de gelegenheid voor geven', besluit Hoenderboom.

Meerdere sportvarianten

De besturen van het zwembad, de fietscrossclub, de tennisvereniging, wielerclub, ijsbaanvereniging, hardloopvereniging en de zwem- en waterpolovereniging zetten zich samen in voor de komst van deze sportboulevard. De zeven verenigingen voerden in 2016 in samenwerking met de gemeente Oost Gelre een onderzoek uit naar de haalbaarheid ervan.

De bedoeling is dat deze komt op de plaats van het zwembad, aan de Kerkhoflaan. De verenigingen willen op het terrein rond het zwembad graag ruimte maken voor allerlei sportvarianten. Daarnaast wordt gekeken of er faciliteiten kunnen worden aangelegd voor campers.

