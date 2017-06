Modderpoel of stofbende, bewoners zijn klaar met zandweg voor de deur

ZUTPHEN - De bewoners van de Laan van de Highlanders in Zutphen zijn helemaal klaar met de straat waaraan ze wonen. Of beter gezegd: het feit dat die straat nog altijd ontbreekt. In de straat zijn negentien nieuwbouwwoningen gebouwd. De eerste huizen werden net voor kerst al opgeleverd, maar er ligt nog steeds geen geasfalteerde weg.

Resultaat: met regenachtig weer is het één grote modderpoel en bij wat langere droogte waaien de stofwolken je om de oren.

Van het kastje naar de muur

Volgens buurtbewoner Jordi Helmink zijn ze in de straat de dupe van onenigheid tussen de gemeente en de projectontwikkelaar Evert-Jan van Til. 'Er moeten nog verschillende dingen hier in de omgeving gebeuren, waarvan de weg één van de belangrijkste is. Maar bij al die dingen die afgehandeld moeten worden, wijzen de gemeente en de projectontwikkelaar de hele tijd naar elkaar en niemand neemt verantwoordelijkheid. Als we bij de één aankloppen, worden we naar de andere verwezen en andersom.'

Naast de stof en de modder waar de bewoners last van hebben, kunnen sommige mensen niet bij hun huis parkeren. Door het ontbreken van het asfalt is op een aantal plekken het hoogteverschil van de zandweg die er loopt ten opzichte van het huis wel bijna een halve meter. Parkeren bij huis zonder de auto te beschadigen is dan onmogelijk volgens de bewoners.

Gemeente: in gesprek

De gemeente Zutphen laat weten dat ze op dit moment in gesprek is met de ontwikkelaar. 'We hopen er gezamenlijk uit te komen en streven ernaar om het voor de bewoners zo snel en zo goed mogelijk op te lossen', zegt een woordvoerder van de gemeente.