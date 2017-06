Ricky van Wolfswinkel weg bij Vitesse

ARNHEM - Ricky van Wolfswinkel vertrekt bij Vitesse. De 28-jarige spits tekent een driejarig contract bij FC Basel. De Zwitserse kampioen betaalt een gelimiteerde transfersom van vijf miljoen euro.

Na het winnen van de KNVB-beker, hij scoorde twee keer in de bekerfinale, riep de 28-jarige Van Wolfswinkel meerdere malen dat hij met Vitesse graag Europa in zou willen.

Zes weken later maakt Van Wolfswinkel toch weer een mooie transfer. FC Basel wordt zijn nieuwe werkgever. Hij tekent in Zwitserland voor drie jaar en gaat zelfs Champions League spelen.

Link met Zwitserland

Na Saint Etienne in Frankrijk, Sporting Lissabon in Portugal en Norwich City in Engeland, verhuist Van Wolfswinkel nu naar Zwitserland waar zijn schoonvader Johan Neeskens al jaren woont en ook zijn vrouw leerde kennen. De vriendin van Van Wolfswinkel, Bianca, is dus half Zwitsers.