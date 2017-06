Keijenborg omarmt de klomp

KEIJENBORG - Misschien wist u het niet, maar ruim een halve eeuw geleden zaten in het Achterhoekse Keijenborg tientallen klompenmakers... Inwoners van het dorp willen die geschiedenis weer levend maken en Keijenborg als klompendorp op de kaart zetten.

'Ik wil gewoon dat het gevoel van toen weer terugkomt', zegt Laurens Pape, initiatiefnemer van alle klompenactiviteiten in Keijenborg. Een aantal jaren geleden kocht hij een oude klompenmakerij in het dorp. Er staan inmiddels een paar oude machines van vroeger en met een beetje fantasie waan je je weer in de tijd van toen.

Zondag 18 juni wordt er een fietsroute gepresenteerd, die onder meer langs de voormalige klompenmakerij gaat. 'Ja, dit is één van de dingen die we organiseren. Het zou mooi zijn dat er in de toekomst nog meer oude klompenmakerijen in het dorp opengaan voor publiek. Ook bijvoorbeeld een museum zou hier wel passen.'

Tientallen klompenmakers

Nu is de klomp natuurlijk oer-Hollands, maar niet per se Keijenborgs: 'Nee ik denk dat veel mensen niet eens weten dat het dorp zo'n geschiedenis heeft met klompenmakers. En natuurlijk zijn er meer dorpen zijn die de klomp centraal hebben staan. Maar ook wij hebben er recht op', vindt Pape. 'We gaan de concurrentie graag aan!'

Volgens Jo Hilderink - met zijn 90 jaar de oudste klompenmaker van Keijenborg - zat vroeger om het andere huis wel een klompenmakerij. 'Ja, dan hadden ze een klein boerderijtje met een paar beesten en dan maakten ze klompen voor erbij. Dan konden ze beter rondkomen.' Vlak na de oorlog zaten er wel 50 klompenmakers.'

'Höllen' voor 12 cent

Zelf begon hij op zijn veertiende: 'Ik was heel goed in höllen.' Dat is het van binnen schoonmaken van de klomp. 'Ik kon wel 50 paar per dag maken. Maar dan mos ie wel een betje keerl wehn om met te kunn komn...', zegt Hilderink lachend in het Achterhoeks. Met één paar verdiende hij dan 12 cent. Aan het eind van de dag had Hilderink dan zo'n 6 gulden bij elkaar 'gehöld.'

Ook Jo Hilderink zou het mooi vinden als Keijenborg zich gaat profileren als klompendorp: 'Ja, de jongelui kennen het niet meer. Het zou mooi zijn als het in ere wordt gehouden.'