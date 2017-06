Dode man in zee is Drutenaar; politie houdt rekening met misdrijf

Foto: Omroep Gelderland

DRUTEN - De dode man die vrijdag door kitesurfers werd aangetroffen in zee bij Noordwijk, is een 24-jarige Drutenaar. Dat meldt de politie. Die houdt er 'ernstig rekening mee' dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Dinsdagavond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak, omdat de identiteit van de man toen nog niet bekend was. Inmiddels heeft de politie ruim 40 tips. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de man. Tips zijn nog altijd welkom op 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).