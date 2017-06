Tientallen bezwaren tegen doortrekken A15

BEMMEL - Tegen het aansluiten van de snelweg A15 (Rotterdam - Bemmel) op de Duitse grens zijn 62 bezwaren ingediend bij de Raad van State. Eén van deze 62 bezwaren werd namens 54 belanghebbenden ingediend. Dat schrijft het Gelders provinciebestuur woensdag in een brief aan Provinciale Staten.

Veel bezwaren gaan over nut en noodzaak van het snelwegdeel in Gelderland en over de vraag of er een brug of een tunnel moet komen om het Pannerdensch Kanaal te passeren. De bezwaren komen van particulieren en van natuur- en milieuorganisaties.

De Raad van State heeft over een deel van de ingediende bezwaren advies gevraagd aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Dat krijgt een jaar de tijd om te antwoorden. Dat betekent dat de hoogste bestuursrechter op zijn vroegst in het najaar van 2018 beslist of de aanleg kan doorgaan.

Doortrekken A15

In maart werd na tientallen jaren onderhandelen een tracébesluit vastgesteld voor het doortrekken van de A15. Het ontbrekende snelwegdeel zorgt voor een rechtstreekse verbinding van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland. Dat die verbinding er nu niet is, zorgt voor lange files en veel ergernis bij het internationale vrachtvervoer.

Het stuk snelweg zou tussen 2021 en 2023 klaar moeten zijn en gaat 840 miljoen euro kosten.

Zie ook: