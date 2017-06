Vrouw (70) opgepakt voor negen babbeltrucs

Foto: Archief

LICHTENVOORDE - Een 70-jarige vrouw uit Oldenzaal is dinsdag aangehouden voor negen babbeltrucs in onder meer Gelderland. Eerder is in dit onderzoek een 38-jarige man uit dezelfde plaats opgepakt.

De vrouw en de man zouden bij oudere mensen door babbeltrucs pinpassen hebben gestolen en daarmee geld hebben opgenomen. Dat gebeurde onder meer in Lichtenvoorde, Terborg, Lochem, Doetinchem en Twello. Het tweetal kwam met een smoes bij de oudere mensen binnen. Het duo liet de bewoners een klein bedrag pinnen, keek de pincode af en stal vervolgens de pinpas. Daarmee werd een aanzienlijk bedrag gepind. Het Omroep Gelderland-programma Bureau GLD besteedde in februari aandacht aan de zaak. Zie ook: Negen slachtoffers babbeltruc; man opgepakt