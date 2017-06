Starende man in net pak veroorzaakt onrust

DOETINCHEM - In het centrum van Doetinchem houdt zich een jongeman op die mensen lastigvalt door naar hen te staren. De politie weet om wie het gaat, maar kan weinig doen omdat hij geen strafbaar feit heeft gepleegd.

Een inwoonster van Doetinchem verspreidde dinsdag een bericht op Facebook over wat ze een week eerder in de binnenstad had meegemaakt. Een jongeman in een zwart pak met een rode stropdas liep achter de vrouw en haar kinderen aan en bleef hen strak aankijken. Uit reacties op het bericht blijkt dat meer mensen soortgelijke ervaringen hebben met de man.

Voor de politie is het lastig om concreet te reageren op de meldingen, omdat staren niet strafbaar is. De jongeman staat onder toezicht van enkele zorginstellingen en is ook bekend bij de wijkagent.

Politie waarschuwt voor heksenjacht

De politie heeft woensdagmorgen een gesprek gevoerd met de vrouw die het verhaal op Facebook plaatste. Haar bericht was woensdagmiddag ruim 1100 keer gedeeld.

De jongeman wordt met naam genoemd op social media en er is een foto bij geplaatst. De politie vraagt mensen goed na te denken wanneer ze besluiten melding te maken op Facebook. Ze is blij met de oplettendheid van mensen, maar het moet volgens haar niet leiden tot een heksenjacht.

