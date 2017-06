Deel A1 enige tijd afgesloten door ongeluk

APELDOORN - Op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort is woensdagochtend een ongeluk gebeurd. De rijbaan tussen Kootwijk en Stroe was daardoor enige tijd afgesloten. De weg werd rond 11.00 uur weer vrijgegeven.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Rijkswaterstaat raadde automobilisten aan om te rijden via Arnhem/Utrecht, dus via de A50, A12 en A30.

Ook op het stuk tussen Hoenderloo en Stroe moest het verkeer rekening houden met vertraging. Hier stond het verkeer over 4 kilometer stil. De maximale vertraging op dit stuk was bijna 30 minuten.