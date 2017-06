Ladies Tour start met proloog in Wageningen

WAGENINGEN - De Boels Ladies Tour start op 29 augustus met een proloog in Wageningen. Het gaat om een rit van 4,3 km door de binnenstad. Dat is woensdagmorgen bekendgemaakt op een persconferentie.

De avond ervoor is er een ploegenpresentatie op de Markt. De start van de proloog is op het 5 Mei Plein, de finish is op de Bevrijdingsstraat. 'Fijn dat de proloog in het centrum is en niet op een industrieterrein', zei wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen.

Van Vleuten geldt als een proloogspecialiste. Ze won al enkele keren de openingstijdrit in de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen.

De proloog door de binnenstad van Wageningen. Foto: Omroep Gelderland

Na de proloog volgt dezelfde dag een avondetappe met start en finish in Gennep.

De tweede etappe van de WorldTour-wedstrijd gaat 30 augustus van Eibergen naar Arnhem. Na een lus door de Achterhoek wordt koers gezet richting de Gelderse hoofdstad, waar de rensters een plaatselijke ronde rijden. De etappe is 132,8 kilometer lang en de finish ligt bij hogeschool ArtEZ.

Vorig jaar won Chantal Blaak de Ladies Tour.

Het complete etappeschema:

29 augustus:

1a proloog Wageningen (4,3 km)

1b Gennep - Gennep (78,7 km)

30 augustus:

2e etappe Eibergen - Arnhem (132,8 km)

31 augustus:

3e etappe individuele tijdrit Roosendaal (16,9 km)

1 september:

4e etappe Gennep - Weert (121,4 km)

2 september:

5e etappe Stramproy - Vaals (137,5 km)

3 september:

6e etappe Sittard - Sittard (157,1 km)

Totaal: 648,7 km