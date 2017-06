Grote brand Loenen: geen brandstichting

Foto: Persbureau Heitink

LOENEN - De grote brand maandag aan de Hoofdweg in Loenen is niet aangestoken. Dat meldt de politie woensdag. Hoe de brand dan wel is ontstaan, is nog niet bekend.

De brand woedde in een dagbesteding voor gehandicapten van zorginstelling Groote Modderkolk. Die is volledig verwoest. Ook de naastgelegen Democratische school kan voorlopig niet gebruikt worden. Algemeen directeur Trouw van DeSeizoenen, waar Groote Modderkolk onder valt, zegt dat de gehandicapten voorlopig terechtkunnen op een andere locatie van Groote Modderkolk in Loenen en een woonlocatie in Zutphen. Voor de langere termijn moet er een andere oplossing komen. Die weet hij nog niet. De Democratische school valt onder Stichting Aventurijn. Directeur De Vos van die stichting zoekt ook naar een alternatieve locatie. 'We hebben hartverwarmende reacties gehad uit dorp en buurt', stelt hij. Zijn voorkeur gaat uit naar een toneelzaal en knutselruimte op een andere locatie van de stichting. 'Maar dan moet het opgeknapt en verbouwd worden.' Deze week blijft de school in elk geval nog dicht. Zie ook: Grote brand legt dagbesteding Loenen in de as

