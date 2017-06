Hoe ging Zevenaar om met personeel? Uitkomsten raadsenquête gepresenteerd

Jan de Ruiter wordt verhoord

ZEVENAAR - Zevenaar presenteert woensdagavond het rapport van de raadsenquête die is ingesteld om het beleid van personeelszaken binnen de gemeente te onderzoeken. Directe aanleiding voor de enquête waren twee uitspraken van de rechter in 2015 dat de gemeente in strijd met de zorgplicht heeft gehandeld. Zaken die waren aangespannen door oud-medewerkers die zeggen dat ze onder meer geïntimideerd en gepest zijn.

De enquêtecommissie is meer dan een jaar met het onderzoek bezig geweest. Eerst zijn achter de schermen mensen gehoord, begin dit jaar vonden de openbare verhoren plaats. Onder andere personeelsleden, (oud-)wethouders en oud-burgemeester Jan de Ruiter werden opgeroepen voor de verhoren. De openbare verhoren vonden onder ede plaats. Uit het onderzoek moet duidelijk worden of er in de periode 2002 tot en met 2015 tekortkomingen zijn geweest in de uitvoering van P&O-verantwoordelijkheden. De commissie heeft onderzocht hoe de gemeente is omgegaan met arbeidsconflicten in die periode tussen de gemeente en (oud-)werknemers. Daarnaast moet de enquête duidelijk maken of het huidige P&O-beleid nog een veilig werknemersklimaat geeft. Zwaar middel Een raadsenquête komt niet zo vaak voor. De afgelopen tien jaar zijn er ongeveer vijftien in Nederland gehouden. Het is een zwaar middel, maar de gemeenteraad van Zevenaar vond de kwestie belangrijk genoeg om uit te zoeken. Het rapport wordt woensdagavond gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zevenaar. In een volgende vergadering zullen de raadsleden de uitkomsten bespreken. Zie ook: Ruzies, pesten en intimidatie: jarenlang van alles mis in Zevenaar