Serero voor drie jaar naar Vitesse: 'Directe versterking'

ARNHEM - Thulani Serero gaat voor drie jaar tekenen bij Vitesse. De 27-jarige middenvelder wordt vanmorgen medisch gekeurd op Papendal. Daarna worden de laatste details afgewikkeld.

Serero is tranfervrij. Hij wordt mede gehaald met het oog op het Europese avontuur van bekerwinnaar Vitesse. 'Hij brengt een hoop ervaring mee, zeker op Europees niveau', stelt algemeen directeur Joost de Wit.

'We willen een bredere selectie met het oog op Europees voetbal. Dan is Serero een mooi voorbeeld. Hij is een directe versterking', denkt De Wit.

Onder trainer Peter Bosz verloor Serero zijn plaats bij Ajax. Ook bij Jong Ajax kwam hij nauwelijks aan spelen toe. 'Maar ik ga ervan uit dat hij snel weer op niveau zal zijn', voorziet De Wit.

Het is voor Vitesse de tweede versterking, na middenvelder Thomas Bruns van Heracles Almelo.