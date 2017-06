Vermiste jongen is terecht

Foto: Omroep Gelderland

UBBERGEN - De vermiste jongen van 11 uit Ubbergen is terecht. Hij is woensdagmorgen in goede gezondheid aangetroffen in Wijchen.

De jongen was dinsdag rond 19.30 uur van huis gegaan. Om 21.00 uur was hij nog even bij een vriendje. Daarna was hij niet meer gezien. Waar de jongen al die tijd is geweest, is niet bekendgemaakt.