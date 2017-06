Jongen (11) uit Ubbergen vermist

UBBERGEN - De politie is op zoek naar een vermiste jongen uit Ubbergen. Het gaat om de 11-jarige Willy Xhofleer. De politie heeft een Amber Alert Light uit doen gaan, laat een woordvoerder weten.

Willy is dinsdagavond voor het laatst gezien. De jongen is zo'n 1 meter 50 lang en heeft blond haar. Hij had een lichtkleurig T-shirt aan, met een lichtkleurige korte broek en slippers.

Hij is om 19.30 uur thuis vertrokken en is om 21.00 uur nog even bij een vriendje geweest. Daarna is hij niet meer gezien.

De politie is tot na middernacht aan het zoeken geweest, met name bij vriendjes en familie en andere mensen uit zijn sociale kring. Woensdagochtend hebben agenten dat weer hervat in de hoop Willy te vinden.

Wie Willy heeft gezien, wordt gevraagd 0800-6070 te bellen.