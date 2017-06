Nijmegenaren bukken voor rommel

NIJMEGEN - Zwerfafval is de vaakst gemelde klacht bij Nederlandse gemeentes. Ook in Nijmegen is het een groot probleem. Vandaar de oproep van groene organisatie Green Capital Challenges aan alle Nijmegenaren om in actie te komen. Als iedere inwoner één stuk zwerfafval opraapt, is de Waalstad in één dag schoon, zo is de gedachte.

Op 21 juni moet dat gaan gebeuren. Om de bewustwording te vergroten. Onlangs was de verontwaardiging in Nijmegen nog groot toen foto's opdoken van wilde paarden die aan achteloos op het strand achtergelaten afval knaagden. 'Stad ligt er vol mee' Jan Fokke Oosterhof uit Nijmegen rent. Bijvoorbeeld over de stranden van de Waal bij zijn stad. En als Jan Fokke rent, raapt hij rotzooi op. Volgende week hoopt hij op massale navolging, al hoeft dat niet rennend. Maar hij diende wel als inspiratiebron voor de actie. '21 juni hoop ik met zoveel mogelijk mensen uit Nijmegen het zwerfafval in de stad op te ruimen' vertelt Oosterhof. 'Want de stad ligt er vol mee. Dus we gaan het samen oprapen.' 'Rommel rapen is besmettelijk' Het is eigenlijk heel simpel: gewoon even oprapen. Of beter nog; niet achteloos van je af smijten. 'De normaalste zaak van de wereld', verzucht de rennende rommelraper. 'Het is echt een puinhoop in Nijmegen. In zo'n kort wandelingetje van mij heb ik al flesjes, zakjes patat, blikjes, van alles. Dus dat moeten we veranderen.' Maar zijn mensen eigenlijk wel bereid om andermans rotzooi op te ruimen? Oosterhof denkt van wel: 'Mijn ervaring is: als ik één ding opraap, dan zie ik dat kinderen, mijn vriendin, de mensen op de hardloopclub dat gaan overnemen. Het is besmettelijk.' 'Vele handen hebben echt effect' Maar één stuk afval oprapen, dat schiet toch niet echt op zou je denken. 'Eh, dat zou je kunnen zeggen', reageert Oosterhof. 'Aan de andere kant: als je met z'n allen - en daar gaat het om hier - al dat afval oprapen, dan heeft het echt effect. Dan praat je over 100.000 stuks afval en dan is de stad schoon.' En wel even een zwerfie maken natuurlijk, vraagt de organisatie van de actie er nog bij. Da's een selfie met een stuk zwerfafval in je handen. Bekende Nijmegenaren als cabaretier Pieter Derks, voormalig politicus Ad Lansink en Nijmeegse Annie hebben al gezegd te komen helpen met bukken en oprapen. Zie ook: Opruimoproep Green Capital Challenges

