VIDEO: Twee arrestaties na politieachtervolging

ARNHEM - Op de Batavierenweg in Arnhem-Zuid zijn dinsdagavond na een politieachtervolging twee mannen aangehouden.

De mannen zaten in een gestolen Volkswagen. De politie zag de auto op de A15 en zette de achtervolging in.

De rit ging via de A325 naar stadion GelreDome, waar ze door de politie werden gedwongen de middenberm in te duiken. Daardoor gingen de banden van de gestolen auto lek. De wagen zou ook nog op een andere auto zijn gebotst.

Uiteindelijk konden de twee worden aangehouden. Van een arrestatie zijn beelden opgedoken op sociale media.

Eerder vanavond was er even verderop in Arnhem-Zuid ook een ongeluk na een politieachtervolging. Twee mannen gingen er op een scooter vandoor, maar botsten achterop een auto. Ze raakten gewond en werden gearresteerd.

