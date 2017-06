Uren wachten op het verlossende telefoontje: geslaagd? Vandaag de uitslag!

Geslaagd? Of toch niet....

ARNHEM - Kan de vlag uit vandaag? Duizenden leerlingen van havo, vwo en vmbo wachten in spanning af of ze het eindexamen hebben gehaald.

Woensdagmorgen al publiceert Cito wie geslaagd is en wie niet. De meeste scholen maken de uitslag bekend tussen 13.00 uur en 19.00 uur.

In Gelderland hebben in totaal 26.807 leerlingen examen voor de middelbare school gedaan.

Havo 7843

Vwo 4690

Vmbo 14.274

Tot eind mei hebben ze gezwoegd voor het felbegeerde papiertje. Van wiskunde tot Spaans en van natuurkunde tot Fries. In Nederland hebben exact 209.985 leerlingen eindexamen gedaan.

Ook Boris van Mierlo uit Ellecom hoort vandaag of hij geslaagd. De vmbo-scholier moet nog even geduld hebben: tussen 13.30 en 14.30 uur worden eerst de leerlingen gebeld die gezakt zijn. Boris verwacht dat hij geslaagd is, zei hij op Radio Gelderland: