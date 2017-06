Snoeppapier in de prullenbak graag; Westervoort wil schone Avond4daagse

WESTERVOORT - Prullenbakken bij de start, finish én op diverse plekken langs de route; de organisatie van de Avond4Daagse in Westervoort wil het graag netjes houden.

'Samen houden we het schoon', staat er op een spandoek bij de startplaats. 'We merken dat er met de Avond4daagse extra zwerfafval is,' vertelt organisator Timo Riphagen. 'Wij willen die negatieve trend doorbreken.' Naast de afvalbakken zijn er nog een aantal maatregelen genomen om er voor te zorgen Westervoort schoon blijft. 'Er lopen 'opruimcrews' achter de groep aan om zwerfvuil te op te ruimen.'

Bij de deelnemende kinderen lijkt de actie zeker aan te slaan, want navraag leert dat alle snoeppapiertjes netjes in de prullenbak zijn gegooid tijdens het wandelen.