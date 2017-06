Omstanders redden 87-jarige man uit het water

Foto: Politie De Waarden

HEDEL - Voorbijgangers hebben dinsdagmiddag in Hedel een echte heldendaad verricht. Op de Parallelweg was een 87-jarige man met zijn scootmobiel in het water beland.

Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk, maar omstanders twijfelden geen moment en haalden de bejaarde man met vereende krachten uit het water. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar dankzij de alerte voorbijgangers kan de man het volgens de politie navertellen.