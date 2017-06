De Tesla onder de veegmachines, nu in Nijmegen

Foto: Dar

NIJMEGEN - Hij is vergelijkbaar met een Tesla. Nou ja, hij haalt 'slechts' 50 kilometer per uur, maar dat is snel genoeg voor een veegmachine. Het elektrische wagentje dat door de Nijmeegse afvalbeheerder Dar in gebruik is genomen, is uniek in Nederland.

Het voertuig, door Dar de ‘536’ genoemd, veegt vooral in Nijmegen. Door zijn elektrische aandrijving is de nieuwe veegmachine stiller en dat maakt hem volgens de directeur van Dar, Pieter Balth Linders, breder inzetbaar. 'Doordat dit voertuig zo stil is zijn we vrijer. We zijn zichtbaar maar niet hoorbaar aan het werk.' Opgeladen in zes uur Veegmachine CityCat 2020 EV zoals de 536 officieel heet is uniek door de manier waarop de batterij werkt. Deze is vergelijkbaar met de techniek in een Tesla. Daardoor heeft de veegmachine geen beperkingen en doet hij niet onder voor wagens die op diesel rijden. De 536 kan even snel rijden (50 km/u) en ook een hele werkdag vegen. Ook is hij maar 100 kilo zwaarder. Bovendien is na een lange werkdag de batterij in zes uur weer opgeladen.