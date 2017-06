Medewerker tankstation overgoten met hete koffie: 'Stop dat broodje maar in je kont'

Foto: Omroep Gelderland

PUTTEN - Het is begin maart. Twee mannen lopen een tankstation binnen aan de A28 bij Putten. Ze bestellen een aantal broodjes. Als de medewerker op één van de broodjes jonge in plaats van oude kaas legt, gaan de mannen los. Een van hen zegt dat de medewerker het broodje in zijn kont mag stoppen.

De medewerker haalt de broodjes van de toonbank en zegt dat hij er wel klaar mee is. De mannen reageren furieus en gooien allebei een kop hete koffie in het gezicht van de medewerker. Wie is de tweede man? Voor de mishandeling is inmiddels één man aangehouden, maar hij wil geen naam geven van de andere verdachte. Vanavond besteedt Bureau GLD aandacht aan de zaak en de politie hoopt zo die man alsnog te kunnen vinden. Het slachtoffer heeft geen blijvend letsel overgehouden aan de actie. Wel had hij dagen een branderig gevoel in zijn gezicht.

Bureau GLD begint om 17.20 uur en wordt elk uur herhaald.