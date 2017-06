Lekker buitenspelen, dat doen Gelderse kinderen graag en vaak

ARNHEM - Verstoppertje spelen, hutten bouwen of trampoline springen...Gelderlanders willen graag dat hun kinderen lekker buiten actief zijn. Een grote meerderheid (70 procent) laat hun kinderen zonder toezicht vijf dagen of meer buitenspelen, bijvoorbeeld op straat, op een veldje of in een speeltuin.

Omroep Gelderland deed online onderzoek naar buitenspelen, samen met Omroep Zeeland, Omroep Brabant, RTV Oost en Omrop Fryslân.

Landelijk gezien speelt één op de vijf kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar niet of slechts één keer per week buiten. Dat vindt Jantje Beton, het goede doel dat zich hard maakt voor een veilige en uitdagende speelomgeving voor kinderen, een slechte zaak. Daarom wordt elk jaar de Buitenspeeldag georganiseerd. Vandaag is het weer zover. Overal in Gelderland worden activiteiten georganiseerd. Jantje Beton noemt buitenspelen onmisbaar in de gezonde ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als sociaal.'

Even rust in huis

Ouders geven aan dat hun kinderen mogen buitenspelen, omdat buitenspelen gezonder is dan binnen zitten. 'Hij kan zijn hele volwassen leven nog binnen zitten, dus ik vind dat hij er van moet genieten nu het nog kan.'

Ook vinden ze het belangrijk dat hun kroost met andere kinderen leert spelen. En sommige ouders geven eerlijk toe dat ze even rust hebben in huis als de kinderen buiten de deur zijn.

Tikkertje, skeeleren en grasmaaien

De spelletjes die gespeeld worden zijn deels hetzelfde als vroeger, blijkt uit het onderzoek. Het gaat om knikkeren, verstoppertje, tikkertje, stoepkrijten, voetballen en schommelen. Daar zijn bijvoorbeeld skeeleren en trampolinespringen bijgekomen.

Meest opmerkelijke buitenspeelactiviteit die een van de ondervraagden noemde, is het grasmaaien met een zitmaaier. 'Ze leren zo overal mee omgaan, ook al gaat het wel eens mis.'

Bang voor ongelukken

Je kind zorgeloos zonder toezicht laten buitenspelen, gaat niet voor iedereen op. Ruim vijf procent van de ouders zegt dat hun kinderen hooguit een dag per week zonder toezicht buiten spelen op straat, een openbaar veldje of een speeltuin.

Die ouders zijn bang dat hun kind wat overkomt in het verkeer. De tuin is voor ouders een goed alternatief. 'We hebben een fijne ruime tuin, waar ze kunnen spelen.'