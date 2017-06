Borden tegen brugspringen bij nevengeul Nijmegen

NIJMEGEN - Bij de nevengeul in Nijmegen komen borden die waarschuwen dat het springen van bruggen verboden is. Dat is een van de maatregelen die Rijkswaterstaat is samenwerking met de gemeente neemt om de veiligheid bij de nevengeul te verbeteren.

De gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat zagen 2016 als een proefjaar. Op basis van de ervaringen uit dat jaar worden de regels rondom de nevengeul nu aangescherpt. In de zomer van vorig jaar werd er veelvuldig van de brugpijlers bij de nevengeul gesprongen Wildparkeren aangepakt De gemeente Nijmegen wil het wildparkeren op het eiland Veur-Lent tegengaan door een parkeerverbod en door 'natuurlijke middelen' om het parkeren in de berm onmogelijk te maken. Volgens verantwoordelijk wethouder Helmer-Engelbert was het ook nooit de bedoeling dat er auto's zouden rijden langs de oevers van de Spiegelwaal. Die auto's wil ze nu gaan weren door een afsluiting. Fietsen op brug moeten weg Ook fietsen zorgen voor overlast, doordat mensen hun rijwiel massaal boven op de fietsbrug De Snelbinder neerzetten. De wethouder wil onderaan de trappen fietsparkeerplekken plaatsen om dit probleem op te lossen. Daarnaast komen er extra afvalbakken en er wordt gekeken of er voor evenementen betere voorzieningen kunnen komen, zoals water en elektra. Bij de nevengeul zijn drie partijen betrokken: het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat. De drie partijen willen nog voor de zomer een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.