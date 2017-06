Definitief geen plaats voor 'asowoningen' in Ede

EDE - Er komen definitief geen zogeheten asowoningen in Ede. Het college stopt met het Skaeve Huse-project omdat er geen locatie is waar de gemeenteraad mee kan instemmen.

Op 1 juni werd in de gemeenteraad gesproken over twee locaties voor de zeven Skaeve Huse: de Lunterseweg en de Kievitsmeent. Er werd hoofdelijk gestemd over het onderwerp en uiteindelijk stemden 23 van de 39 raadsleden tegen het voorstel.

Skaeve Huse zijn bedoeld voor mensen die niet goed kunnen functioneren in de maatschappij. Het gaat onder meer om zorgmijders en mensen die uit hun huis zijn gezet. De gemeente zegt dat de huidige zorgverlening voor die mensen gewoon doorgaat.

