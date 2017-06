Dodelijke schietpartij op carpoolplaats: opnieuw arrestatie

Foto: Omroep Gelderland

VAASSEN - Er is een tweede arrestatie verricht in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Vaassen op 11 maart. Het gaat om een 38-jarige man uit Zwolle. Hij werd dinsdag aangehouden.

Door de schietpartij op een carpoolplaats in Vaassen kwam een 25-jarige man om het leven. De politie denkt dat de schietpartij het gevolg was van een conflict over harddrugs. Drie weken na het schietincident werd al een 36-jarige man uit Nunspeet opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Zie ook: Gevonden man Vaassen blijkt doodgeschoten

