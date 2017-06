Afscheid Romy: 'Haar leven was zinvol, haar dood zinloos'

HOEVELAKEN - Hoevelaken stond vandaag stil bij de uitvaart van Romy. De rouwstoet ging door het dorp waar honderden mensen langs de route stonden. De familie heeft in een verklaring laten weten dat ze geraakt zijn door alle steunbetuigingen.

Volgens onze verslaggever was het in Hoevelaken indrukwekkend stil. De stoet stond stil bij de muziekkoepel. Daar was een korte herdenking en werden duiven losgelaten. Ook werd bij de koepel muziek van Justin Bieber gedraaid, konden er bloemen worden neergelegd en was er een eerbetoon van vriendinnen van Romy. Toen de rouwstoet vertrok bij de muziektent, werd er geapplaudisseerd. Romy wordt aan het einde van de middag in besloten kring begraven.

'Dit biedt troost'

Volgens burgemeester Renkema, van de gemeente Nijkerk, doet de massale belangstelling de familie goed. 'Dat biedt zeker troost. Als ik zie hoeveel mensen hier waren, dat is de familie zeker tot steun geweest.' Renkema was ook bij de herdenkingsdienst. 'Dat was indrukwekkend en er was veel intens verdriet. Het werd mooi verwoord: haar leven in zinvol geweest, haar dood was zinloos.'

De familie heeft in een verklaring laten weten dat ze geraakt zijn door het afscheid.

Het was een mooi, waardig afscheid waar de liefde voor Romy alom voelbaar was. Wij zijn zeer geraakt door alle steunbetuigingen en het medeleven. Het voelt alsof Hoevelaken, én mensen van ver daarbuiten, een arm om ons heen slaan. In deze zware tijd is dat een troost voor ons gezin. Familie Romy

