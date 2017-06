De Staat speelt 'unieke' concerten in thuisstad Nijmegen

NIJMEGEN - De Staat speelt op 18 en 19 november twee concerten in hun thuisstad Nijmegen. De band geeft naar eigen zeggen unieke shows op de kunst- en culturele broedplaats De Vasim.

Daarmee sluit de groep een intensieve tourperiode door Europa af. Zo verzorgde De Staat de supporttour van de Britse rockband Muse.

De optredens in De Vasim worden volgens frontman Torre Florim een bijzonder spektakel: 'Op een oud fabrieksterrein zetten we een grote tent neer waarin we speciale shows gaan spelen. Deze shows spelen we precies in het midden van het publiek, op een rond podium. Dit zorgt voor een totaal andere ervaring voor zowel het publiek als de band. Er is geen muur meer achter de band. Overal staat publiek. Dus we kunnen ons niet verstoppen. Alles wat we doen is zichtbaar, waardoor iedereen nieuwe dingen kan ontdekken.'

Persoonlijker contact

Florim belooft nieuwe nummers, een nieuw lichtplan, een ander geluid. En een persoonlijker contact met het publiek. 'De Staat blijft De Staat, de rest wordt anders.' De kaartverkoop begint donderdag.

Een van de bekendste nummers van De Staat is Witch Doctor. Dat wordt ook gebruikt als opkomsttune bij thuiswedstrijden van NEC. De clip van het nummer: