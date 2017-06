Cel voor ontucht met 10-jarig nichtje

ZUTPHEN - Een man van 36 jaar uit Nijmegen is dinsdag veroordeeld voor het plegen van ontucht met zijn 10-jarige nichtje. Hij kreeg een celstraf van 24 maanden, waarvan tien voorwaardelijk, opgelegd.

Toen zijn nichtje bij hem logeerde, heeft de man haar geblinddoekt en een spelletje gespeeld waarbij hij haar dingen liet proeven. Tijdens dit spelletje bracht verdachte zijn penis in haar mond gebracht. Daarnaast deed hij ontuchtige handelingen terwijl zij toekeek.

De rechtbank neemt het de man erg kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van het in hem, als oom, gestelde vertrouwen. De Nijmegenaar is zwakbegaafd en heeft een seksuele stoornis. Als er geen behandeling plaats vindt, is de kans op herhaling groot. Daarom vindt de rechtbank het belangrijk dat hij behandeld wordt.

Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met het feit dat de man niet eerder met politie en justitie in aanraking is geweest en de conclusie van de psychiater dat de man als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd.

De man heeft ook een contactverbod opgelegd gekregen.