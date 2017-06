Nieuwe technisch directeur NEC: 'Trainer duurt nog wel twee weken'

NIJMEGEN - NEC heeft met Remco Oversier zijn technisch directeur binnen, maar gaat niet overhaast op zoek naar een nieuwe trainer. 'Ik laat me niet leiden door tijdsdruk.'

De pas 34-jarige Oversier werkte de afgelopen vier jaar als directeur bij RKC Waalwijk. Hij kreeg regelmatig veel lof toegezwaaid. Nu wacht een zwaardere klus voor de geboren Rotterdammer. Hij moet NEC zo snel mogelijk terugbrengen naar de eredivisie. 'Bij deze club moet je in de Jupiler League altijd spelen voor promotie. Dat moet je ook uitspreken vind ik. En dus gaan we proberen zo snel mogelijk een elftal neer te zetten dat bovenin mee gaat doen.'

Vol gas na korte nacht

Oversier begon maandagmiddag direct in De Goffert aan zijn nieuwe uitdaging. 'Het was een kort nachtje', zegt Oversier nadat hij uitgebreid met de vorige technisch directeur om tafel heeft gezeten. 'Van Edwin de Kruijff heb ik een prettige overdracht gekregen. We hebben lang gesproken en nu is het vol gas. De komende dagen wil ik kennis vergaren en zal ik om tafel gaan met scouts en assistent-trainers.'

Puzzelstukje leggen

NEC heeft op dit moment geen hoofdtrainer omdat Ron de Groot weer zal terugkeren in zijn oude rol als assistent. De Groot en NEC- boegbeelden als Patrick Pothuizen en Jeffrey Leiwakabessy krijgen veel inspraak als het aan Oversier ligt. 'We zoeken een trainer die past bij de mensen die hier al werken. De namen die jij noemt zijn heel belangrijk. Ik wil snel met ze terugkijken en vooruitkijken. Natuurlijk zijn er lijstjes, maar de puzzelstukjes kun je maar één keer leggen en dus wil ik veel draagvlak.'

Tijdsdruk

De presentatie van de nieuwe hoofdcoach kan daarom nog wel even op zich laten wachten. 'Deze week absoluut niet', stelt Oversier klip en klaar. 'Misschien duurt het nog wel twee of drie weken. Ik wil bewust de tijd nemen. Natuurlijk, de eerste training komt er aan, maar ik laat me niet leiden door druk. De tijd die nodig is, ga ik nemen.'

Iedereen binnenboord

Oversier heeft zich al duidelijke doelen gesteld in Nijmegen. 'Zo veel mogelijk winnen op alle fronten. In wedstrijden, met goede transfers, spelers met waarde creëren en een goede staf neerzetten.'

De zo verwachte leegloop zal volgens Oversier wel eens mee kunnen vallen. 'Nee, we hoeven geen spelers te verkopen. Het is fantastisch en bijna ongelooflijk, maar het verhaal is sluitend bij NEC. Ik heb dat uiteraard onderzocht vooraf. Alleen bij een echt goed bod, waar NEC dus ook echt beter van wordt, valt er te praten. Anders blijft iedereen binnenboord.'

Bij NEC staan al weken spelers in de belangstelling. Vooral het 17-jarige talent Ferdi Kadioglu mag zich verheugen over de interesse van grote clubs. Zo lonken FC Utrecht en Ajax naar zijn diensten. Verder staan ook de verdedigers Golla, Dumic en middenvelder Breinburg op vele lijstjes. 'Maar die contracten lopen door en ze hebben bewust gekozen om hier te spelen', besluit Oversier op zijn eerste werkdag als nieuwe technisch directeur van NEC.