Onderzoek hulpverlening rond aanvaring stuw Grave in laatste fase

Het schip sloeg een gat van 25 meter in de stuw. Foto: Omroep Gelderland

NEDERASSELT - Het onderzoek van Bureau Berenschot naar het functioneren van de hulpdiensten na de aanvaring van de stuw bij Grave zit in de afrondende fase. Dat melden bronnen aan Omroep Gelderland.

Het onderzoek werd ingesteld nadat eind december een schip door de stuw tussen Nederasselt en Grave voer. Er was veel kritiek op het functioneren van de hulpdiensten omdat burgemeesters en inwoners laat werden geïnformeerd. Ook duurde het lang voor de omvang van het probleem duidelijk was. Het schip (geladen met 2000 ton explosief benzeen) werd pas uren na de aanvaring gevonden.

Forse kritiek en de roep om onafhankelijk onderzoek

Onder druk van betrokken burgemeesters en commissaris van de Koning Clemens Cornielje werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de gang van zaken en de communicatie tussen de vier veiligheidsregio's die bij de hulpverlening betrokken waren.

Er waren zo veel regio's bij betrokken omdat het ongeval plaatsvond op de grens tussen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Brabant-Noord. Ook de veiligheidsregio Limburg-Noord ondervond de gevolgen door de fors dalende waterstand van de Maas. Daardoor was scheepvaart over de Maas en het Maas-Waalkanaal weken onmogelijk en kwamen woonboten aan de grond te liggen. De economische schade liep in de miljoenen.

Voorlopige resultaten

Woensdag worden de voorlopige bevindingen voorgelegd aan de betrokkenen. Die kunnen dan opmerkingen en correcties meegeven aan de onderzoekers. De definitieve resultaten van het onderzoek worden waarschijnlijk half juli bekendgemaakt, nadat de betrokken bestuurders de onderzoeksresultaten hebben kunnen inzien en bespreken.

