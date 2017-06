Spekgladde straten door 100 liter frituurvet

VELP - Een bestelbus heeft vanochtend een spoor van frituurvet achtergelaten in Velp. Al meerdere fietsers zijn daardoor onderuit gegaan.

De politie waarschuwt dat het door de lekkage spekglad is in de Hoofdstraat en op de Boulevard en President Kennedylaan. De Hoofdstraat is op dit moment afgesloten, de bussen staan stil. Het centrum van Velp is voorlopig onbereikbaar.

Volgens een agent is er honderd liter frituurvet gelekt.

De gemeente is inmiddels in kennis gesteld. De politie onderzoekt wat er mis is gegaan bij het vervoer van het frituurvet. De brandweer gaat de weg schoon spuiten. Dat gaat nog wel uren duren.