100 liter frituurvet legt centrum Velp uren plat

VELP - Een bestelbus heeft dinsdagochtend een spoor van frituurvet achtergelaten in Velp. Daardoor gingen meerdere fietsers onderuit.

In totaal lag er honderd liter frituurvet op de weg, die daardoor spekglad was geworden. Het vet lag onder meer op de Hoofdstraat en de President Kennedylaan. De Hoofdstraat was daardoor de hele middag afgesloten en het centrum van Velp was slecht te bereiken.

De politie onderzoekt wat er mis is gegaan bij het vervoer van het frituurvet. Rond 19.30 uur dinsdagavond was alle smurrie van de weg en kon het verkeer weer door het centrum rijden.

Foto: Omroep Gelderland