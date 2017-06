Weer brand door onkruidbestrijding; kapsalon moet worden ontruimd

TIEL - Een kapsalon aan de Voorstad in Tiel moest dinsdag worden ontruimd vanwege brand. Het vuur ontstond doordat aan de achterkant onkruid werd weggebrand. Daarbij vatte de achterdeur vlam.

Het personeel en de twee klanten in de zaak moesten het pand uit voorzorg verlaten. Niemand raakte gewond.

Foto: Omroep Gelderland

Zoveelste keer

Volgens een wijkagent was het de zoveelste keer dat brand is ontstaan door onkruidbestrijding. Woordvoerster Annemarie Koop van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bevestigt dat. 'We moesten afgelopen weken 2 à 3 keer per week uitrukken voor dergelijke brandjes.'

Koop heeft ook tips: 'Probeer droge periodes te vermijden. Let op of het waait. En houd een emmer water in de buurt.'