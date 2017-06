Vlaggen halfstok voor uitvaart Romy: 'Minste wat we kunnen doen'

HOEVELAKEN - In Hoevelaken hangen vandaag veel vlaggen halfstok vanwege de uitvaart van de omgebrachte Romy (14) uit het dorp. De familie liet eerder weten dat op prijs te stellen en daar wordt massaal gehoor aangegeven.

'Het is een blijk van medeleven en respect', vertelt een inwoner. Even verderop laten twee mannen hun Facebookpagina zien, de profielfoto is op wit. Dit na een oproep op sociale media. 'Het leeft verschrikkelijk in het dorp, dit is het minste wat we kunnen doen.'

Vanmiddag is de begrafenis van Romy. 'Voor iedereen die afscheid wil nemen van Romy en medeleven wil tonen, kan dat doen wanneer de rouwstoet rond 15.00 uur van de Eshof naar de begraafplaats gaat', staat te lezen in een persbericht namens de familie van het meisje.