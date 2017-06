Man herdenkt zijn overleden vrouw tijdens obstakelrun Nijmegen

Foto: Race Against Future

NIJMEGEN - De obstakelrun Strong Viking in Nijmegen kent zondag een bijzondere deelnemer. Mike Helgers staat aan de start van het evenement. Dat doet hij ter nagedachtenis aan zijn vrouw Gitte (29). Die overleed afgelopen weekeinde aan de verwondingen die ze opliep tijdens VenloStormt.

Dat is een soortgelijk evenement als zondag in Nijmegen wordt gehouden. Mike nam met zijn vrouw bijna ieder weekeinde deel aan obstakelruns. Hij herdenkt haar zondag door met startnummer 34 aan het vertrek te staan. Dat was het nummer van Gitte.

Niet meer boven water

De 38-jarige Helgers doet zijn plannen dinsdag uit de doeken in Dagblad de Limburger. Zijn vrouw wordt vrijdag begraven. Ze raakte afgelopen weekeinde zwaargewond nadat ze tijdens de wedstrijd van een grote glijbaan in het water gleed. Na haar kwam nog iemand naar beneden, die op haar terechtkwam.

De vrouw verdween onder water en kwam niet meer boven. Later op de dag bezweek ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.