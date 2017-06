'Er is te weinig politie op het platteland'

ARNHEM - Op het platteland is steeds minder politie te vinden. Criminelen kunnen daardoor in die gebieden steeds meer hun gang gaan. Als er een incident is duurt het lang voor agenten ter plaatse zijn. Dat is de 'indruk' van de twaalf commissarissen van de Koning.

Ze uiten hierover hun zorg in een evaluatierapport over de invoering van de Nationale Politie en pleiten voor meer zeggenschap van de burgemeesters waar het de politie-inzet betreft. Volgens de twaalf ligt de focus van de politie nu te veel op de Randstad.

Geregeld worden ook agenten aan het platteland onttrokken als landelijk versterking nodig is, zoals voor de inzet van de ME. Het gevolg is dat zo een politieloos platteland dreigt te ontstaan, aldus de provinciale bestuurders. Die tendens is bijvoorbeeld te zien op de honderden vakantieparken in onze provincie, waar in sommige gevallen de criminaliteit hoogtij viert.

Gelderse passage

De passage over Gelderland in het rapport: 'Wat gebeurt daar, in dat landelijke gebied? Er is sociale problematiek, prostitutie, uitbuiting, met ondermijning als aandachtspunt, er gaat zoveel geld in om. Het is al hardnekkig geworden. Dit vergt onconventionele maatregelen, een rol voor het RIEC maar zeker ook voor de politie.'