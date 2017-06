Tijdelijke vervanging afgebrande dagbesteding Loenen

LOENEN - Gehandicapten die gebruikmaakten van de afgebrande dagbesteding in Loenen, kunnen de komende dagen terecht op alternatieve locaties. Dat zegt algemeen directeur Merlijn Trouw.

De dagbesteding van zorginstelling Groote Modderkolk aan de Hoofdweg werd maandagmiddag volledig verwoest door brand.

'Ze kunnen voorlopig terecht op een andere locatie van Groote Modderkolk of een woonlocatie in Zutphen. Maar op de langere termijn hebben we een nieuwe werklocatie nodig', stelt Trouw. 'Ik kan nog niet zeggen waar dat is.'

Heel treurig

'Vorig jaar rond deze tijd zijn we hiernaartoe gegaan. We waren heel tevreden. Het is heel treurig dat deze brand is geweest.'

Naast de dagbesteding staat een pand van Democratische school van de Stichting Aventurijn. Daar zitten 32 kinderen op. De stichting laat op haar website weten dat de school momenteel niet gebruikt kan worden en dat zij zich beraadt op wat zij gaat doen. 'Daar gaan we vandaag over praten', stelt een woordvoerder.

