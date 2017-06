Proost! Er wordt steeds meer Gelders bier gebrouwen

Foto: Pixabay

WIJCHEN - Het aantal bierbrouwerijen in Nederland is de afgelopen 10 jaar ruim verviervoudigd. En dat is ook in onze provincie goed te merken. Gelderland staat op de vierde plaats.

Er zijn meerdere verklaringen voor de enorme toename van het aantal brouwerijen. Mensen vinden het leuk om een biertje te kopen uit de eigen omgeving, er is simpelweg steeds meer aanbod en mensen nemen steeds vaker een biertje bij het eten. Dat werd voorheen vooral met een wijntje gecombineerd. In 2007 waren er in ons land negentig brouwerijen. Dat zijn er volgens statistiekenbureau CBS dit jaar 370. Bij 270 van al die brouwerijen is één persoon werkzaam. Bij slechts 35 brouwerijen werken vijf of meer mensen. Volgens Marjolijn Jaarsma van het CBS is het brouwen van bier hip: In Noord-Holland zitten de meeste brouwerijen.