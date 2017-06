Maasbommel wil 500 jaar terug in de tijd

MAASBOMMEL - Maasbommel wil weer Hanzestad worden. De gemeente West Maas en Waal wil hiermee meer toeristen naar de stad trekken en het vroege verleden van de stad daarvoor gebruiken.

Om Hanzestad te worden moet Maasbommel aansluiting zoeken bij het internationale Hanzeverbond, waar de stad in de 15e eeuw lid van was. De gemeente is daarom op zaterdag 17 juni aanwezig bij de Internationale Hanzedagen in Kampen.

Op deze bijeenkomst wordt door de zogenoemde 'Städtebund Die Hanse' besproken of Maasbommel als bijstad van Nijmegen mag toetreden tot het verbond.

'Kleinschalig, met eigen identiteit'

Volgens Sander Bos van de gemeente West Maas en Waal is het zichtbaar maken van de oude tijd één van de wensen van de gemeente. 'We willen Maasbommel op de kaart zetten als een kleinschalige Hanzestad met een eigen identiteit waar voldoende ruimte is voor recreatie', zegt hij.

183 steden

Steden die lid zijn van het Hanzeverbond wisselen kennis, cultuur en traditie met elkaar uit. Ieder jaar organiseert een van de Hanzesteden de Internationale Hanzedagen waarbij alle aangesloten steden welkom zijn om elkaar te ontmoeten en de steden te promoten.

Er zijn 183 Hanzesteden uit zestien verschillende landen. Naast Nijmegen zijn ook andere Gelderse steden, zoals Arnhem, Deventer, Doesburg en Harderwijk, lid van het verbond.

Meer weten over de Hanzedagen? Klik dan hier.