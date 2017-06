Arnhem wil tippelzone op 1 januari sluiten

Niet de tippelzone in Arnhem - Foto: ANP/Kippa

ARNHEM - De tippelzone op de Oude Veerweg in Arnhem moet op 1 januari 2018 dicht. Dat staat in een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. De gemeente wil dat de prostituees op een andere manier hun brood gaan verdienen.

Volgens de gemeente tippelden er begin dit jaar negen vrouwen in het gebied. In 2003 waren dat er nog 45. In 2012 besloot de raad om geen vergunningen meer af te geven aan nieuwe prostituees. Het college wil er met intensievere begeleiding voor zorgen dat meer vrouwen uit de prostitutie stappen. Die begeleiding gaat ook na 1 januari 2018 door, stelt de gemeente.

Ruim twee ton voor begeleiding

De gemeente zegt dat er 230.000 euro wordt bespaard als de tippelzone dichtgaat. Dat geld wordt gebruikt voor begeleiding van prostituees.

Na de zomer neemt het college een definitief besluit, dat ter instemming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De afgelopen decennia probeerden verschillende fracties een einde te maken aan de prostitutie op de Oude Veerweg, maar zonder succes.