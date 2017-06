Inburgeren terwijl je een opleiding volgt

inburgeringsstudenten krijgen les foto: omroep Geldelrand

HARDERWIJK - Sang Paul Mendy komt uit Gambia. Hij is pas vier maanden in Nederland. Om ons land beter te leren kennen volgt hij sinds begin mei een traject bij Landstede in Harderwijk, samen met 17 anderen. Het grote voordeel is dat hij tegelijkertijd een beroepsopleiding volgt.

Alle lessen worden in het Nederlands gegeven en dus moeten de studenten wel basiskennis hebben van de taal. 'Bespaart veel tijd' Het volgen en combineren van beide trajecten heeft volgens de onderwijsinstelling veel voordelen voor statushouders. Door de stages leren de inburgeraars de taal veel sneller spreken. Het vak Loopbaan en Burgerschap is een goede aanvulling op de Orientatie op de Arbeidsmarkt van de inburgeraars en de Kennis van de Nederlandse Maatschappij die ze moeten halen. De deelnemers krijgen zicht op verschillende vervolgopleidingen in 13 richtingen, bijvoorbeeld zorg, techniek, horeca of groen. 'De combinatie bespaart de inburgeraars veel tijd en het mooiste is dat de trajecten tegelijkertijd leiden tot zowel inburgering als een startkwalificatie of werk', zegt projectleider Corry Mosterd van Landstede. Voorkomt verveling 'Bovendien zijn de inburgeraars nu een hele week op school en bezig met de Nederlandse taal in plaats van maar 2 à 3 dagdelen in de week. Dit voorkomt ook dat deze jongeren zich gaan vervelen, zegt docent Gerard Groote Schaarsberg aan. Het gaat om een pilot, waar 18 inburgeraars aan meedoen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen na de zomer wordt de pilot omgezet naar een definitief traject. Sang Paul hoopt snel staatsexamen te kunnen doen, zodat hij zich helemaal kan richten op een opleiding tot sportleraar.