Brand verwoest kunstwerken van gehandicapten: 'Gelukkig is iedereen oké'

LOENEN - Mooie kunstwerken gemaakt door de gehandicapten, weefgetouwen en hulpmiddelen. Het is allemaal weg. Door een grote brand in Loenen maandagmiddag is het atelier van zorginstelling Groote Modderkolk volledig verwoest. 'De werken zijn we kwijt, maar gelukkig is iedereen er goed uitgekomen', laat algemeen directeur Merlijn Trouw opgelucht weten.

Het atelier was volop in gebruik door de Woon- en Werkgemeenschap Verdandi waar Groote Modderkolk deel van uitmaakt. Dagelijks kwamen er (meervoudig) gehandicapten voor dagbesteding naar het oude schoolgebouw.

Op zoek naar andere locatie

Volgens Trouw is er voor de komende dagen een oplossing. 'We kunnen cliënten tijdelijk thuis dagbesteding geven, maar we moeten natuurlijk zo snel mogelijk op zoek naar een andere, geschikte locatie.' Per dag maken zo'n zes tot acht cliënten gebruik van het atelier waar voorheen de school Wonderwijs was gehuisvest.

'Ik wil precies weten wat er is gebeurd'

Trouw is blij dat zowel de medewerkers als de cliënten op tijd uit het schoolgebouw konden komen. 'Hoe de ontruiming precies is gegaan, daar heb ik nog geen beeld van. We zullen een incidentenonderzoek instellen. Ik wil precies weten op welk moment er wat is gebeurd en of we juist hebben gehandeld. Met als doel: leren van dit incident.'

