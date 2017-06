Nieuwe directeur De Graafschap: 'Dit is de mooiste baan van Nederland'

DOETINCHEM - Hans Martijn Ostendorp (48), nu nog burgemeester van de gemeente Bunnik, wordt per 1 september de nieuwe directeur van voetbalclub De Graafschap. Wat hem betreft is dat 'de mooiste baan van Nederland.'

Wat hij met de Doetinchemse club heeft? 'Alles', zegt Ostendorp vol overtuiging op Radio Gelderland. 'Ik ben al van jongs af aan fervent supporter van de club. Ik heb de club in hele goede en mindere tijden gesteund.'

Ostendorp was de afgelopen jaren met plezier burgemeester van Bunnik, maar toen hij werd gevraagd algemeen directeur van De Graafschap te worden, kon hij dat aanbod niet weigeren. 'Ik ben de club vanuit Bunnik altijd heel actief blijven volgen', legt hij uit.

Hart bleef in Achterhoek

Ostendorp herkent zich in alles waar De Graafschap voor staat. 'Het genieten, het samen trots zijn, de echte club zijn van de Achterhoek. Ik ben naar Utrecht gegaan, maar ik ben altijd een Achterhoeker gebleven.'

De nieuwe directeur wil de stabiliteit en samenwerking binnen de club verbeteren. 'Samen met onze fantastische supporters, sponsoren, de medewerkers en de vrijwilligers. Het enthousiasme is nog verder te vergroten', zegt hij.

'Meer vet op de botten'

Als algemeen directeur is hij voornamelijk verantwoordelijk voor de commerciële zaken. Ostendorp wil daarom zo snel mogelijk met sponsoren kijken hoe het saldo op de clubrekening weer wat omhoog kan. 'We moeten wat vet op de botten krijgen.'

Komt de man die De Graafschap zo hoog heeft zitten weer in de Achterhoek wonen? 'De eerste periode zullen we in Bunnik blijven, want mijn kinderen willen hier graag hun school afmaken', legt Ostendorp uit.

Daarna wil hij zo snel mogelijk terug verhuizen naar de Achterhoek. 'Want daar wordt je aangesproken door supporters en sponsoren', besluit hij.

Zie ook: Burgemeester Bunnik wordt nieuwe directeur De Graafschap