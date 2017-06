Vitesse opent seizoen tegen NAC, NEC ontvangt Almere

ARNHEM - Voetbalclub Vitesse trapt het nieuwe eredivisieseizoen af met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De enig overgebleven Gelderse eredivisieclub doet dat op 12 augustus, precies een week na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen landskampioen Feyenoord.

Dat staat in het officieuze speelschema van de KNVB dat maandag naar buiten is gekomen. Dat programma kan nog veranderen, want het wordt nog besproken met alle betrokkenen.

Het gedegradeerde NEC begint een aantal dagen later, vrijdagavond 18 augustus tegen Almere City FC. De Graafschap begint als laatste Gelderse club aan het nieuwe seizoen. Op maandag 21 augustus mogen de Superboeren naar Eindhoven, voor een duel tegen Jong PSV.

De laatste ronde

De 34e en laatste speelronde van de eredivisie staat gepland op zondag 6 mei 2018. Vitesse sluit het seizoen af met een uitwedstrijd in Tilburg, tegen Willem II.

De eerste divisie eindigt op zaterdag 28 april. NEC mag dan uit naar FC Dordrecht. De Graafschap speelt eveneens een uitduel, tegen Jong AZ in Alkmaar.