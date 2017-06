Kitten in schoenendoos gedumpt bij woning in Doesburg

DOESBURG - Twee onbekenden hebben maandagmiddag een kitten te vondeling gelegd bij een woning in Doesburg. De eigenaresse van de woning trof bij thuiskomst het pakketje met de jonge kat aan.

Volgens een oplettende buurvrouw zetten twee oudere mensen een schoenendoos voor de deur van de woning aan de Boekholtstraat. Nadat de doos voor de deur werd gezet, fietsten zij weer weg.

De buurvrouw was in de veronderstelling dat er een gewoon pakketje werd afgeleverd. Pas toen de bewoonster thuiskwam, bleek er een kitten in het pakketje te zitten - inclusief een pakje kattenmelk.

De bewoonster schrok en heeft direct de politie ingeschakeld. De dierenambulance heeft het jonge katje opgehaald en vraagt mensen met meer informatie zich te melden bij de politie.