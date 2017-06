Feest in zaak waar winnend lot werd verkocht

NIJMEGEN - De Primera Leuvensbroek in Nijmegen heeft het lot verkocht waarmee iemand 1 miljoen euro heeft gewonnen in de Staatsloterij. Eigenaar Jos heeft geen idee wie de winnaar is, maar is erg blij dat er weer een prijs in de buurt is gevallen. Weer, want klanten van hem vielen al eerder in de prijzen.

'Er zijn een hele hoop mensen langs de winkel gekomen vandaag om ons te feliciteren', vertelt Jos op Radio Gelderland. 'Ik ben heel blij dat er zo'n mooie geldprijs bij ons in de winkel is gevallen, maar we zijn natuurlijk nog blijer voor de echte winnaar.' De eigenaar is in een goed humeur, want het lot betekent ook gratis publiciteit.

Er komen veel vaste klanten van alle leeftijden uit de buurt in de winkel van Jos. Volgens hem is de kans dus groot dat een buurtbewoner de prijs gewonnen heeft. 'Dat is mooi, want het is een gemiddelde wijk met een grote verscheidenheid aan mensen', aldus Jos.

Niet de eerste keer

Het is al eerder voorgekomen dat er een geldprijs in deze Primera viel. Jos: 'We hebben een paar jaar terug bijvoorbeeld een prijs van 100.000 euro gehad en tijdens de Oudejaarstrekking van afgelopen jaar ook al twee keer 10.000 euro.'

Iets leuks en iets lekkers

Vrijdagmiddag wordt er naar aanleiding van de winst een klein feestje gevierd bij de Primera Leuvensbroek. 'Tussen 14.00 en 16.00 uur 's middags gaat we wat leuks doen, met wat lekkers erbij. Zo kan iedereen meegenieten van de prijs', zegt Jos vrolijk.

Wat zou de verkoper zelf doen als hij een miljoen zou winnen? 'Gewoon lekker blijven werken. Natuurlijk zou ik wel wat extra leuke dingen doen zoals een vakantie. Maar als je er verstandig mee omgaat, heb je er het meeste plezier van', besluit hij.

