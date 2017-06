40-jarige markt in Groesbeek viert feest

Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - De markt in Groesbeek bestaat 40 jaar en dat wordt deze dinsdag gevierd. Vijf families die al 40 jaar op de Groesbeekse markt staan, worden in het zonnetje gezet. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar bloemenverkoper Daan Hoekjan, die er de allereerste keer op 6 juni 1977 bij was en nu nog steeds van de partij is.

Hoekjan heeft zijn bloemenzaak inmiddels overgedaan aan zijn zoon Mathieu, maar staat nog bijna wekelijks op de markt. Vier andere families die al vanaf het eerste uur met noten, kaas, fruit en vis op de markt in Groesbeek staan, krijgen een oorkonde van wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal. 'Markt veranderd, maar nog steeds in trek' Door de jaren heen is de markt veranderd. Stef van de Poll, marktmeester sinds 1989: 'Ik had vroeger drie tot vier stoffenkramen. Dat hebben we nu niet meer. De branche is veranderd.' Over belangstelling voor de markt heeft Groesbeek niet te klagen. 'Op een mooie dag zijn er 350 tot 400 bezoekers. Wij hebben geluk dat de markt hier nog goed loopt.'