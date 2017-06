Politie-offensief tegen snoeppapiertjes levert niets op

Foto: politie Harderwijk

HARDERWIJK - Een agent in burger en politiemensen die zich hadden verstopt in de bosjes, in Harderwijk werd alles uit de kast gehaald om jongeren die mogelijk afval zouden weggooien op heterdaad te betrappen.

De agenten hadden zich verdekt opgesteld langs een bekende 'snoeproute', een route tussen scholen en de supermarkt. De politie Harderwijk schrijft op Facebook dat daar vaak afval wordt achtergelaten in de bosjes. Maar maandag hield iedereen zich aan de regels. Waar de agenten in de bosjes stonden, is niet bekendgemaakt. Op Facebook reageerde iemand: 'Check jezelf even op teken.'