'Toen ik om de hoek keek, sloegen de vlammen uit het gebouw'

Getuige Stoffer Langenberg - Foto: Omroep Gelderland

LOENEN - Een grote brand aan de Hoofdweg in Loenen heeft maandag een gebouw met dagbesteding voor gehandicapte kinderen in de as gelegd. Stoffer Langenberg, vrijwilliger bij de naastgelegen school de Avonturijn, zag het gebouw voor zijn ogen in vlammen opgaan. Hij was na schooltijd aan het werk in de schooltuin toen hij ineens dikke rookwolken zag.

'Toen ik om de hoek keek, zag ik dat de vlammen uit het gebouw sloegen', zegt Langenberg tegen Omroep Gelderland. Zijn kleinzoon zit ook op de Avonturijn. 'Ik rook een brandlucht' 'Ik ben het gras gaan maaien nadat de kinderen uit school waren, omdat de bosmaaier een hoop lawaai maakt. Toen de benzine op was en ik naar het magazijn liep om de maaier te vullen, rook ik een brandlucht en zag ik dikke rookwolken', vertelt Langenberg. De man ging eerst het schoolgebouw van de Avonturijn binnen waar hij de directrice en een lerares aantrof. Samen met hen ging hij naar het naastgelegen gebouw dat in de brand stond om te kijken of daar nog mensen waren. Langenberg: 'Het pand was toen al verlaten, maar we bleven in de buurt tot de brandweer het werk overnam.' Morgen geen les Het schoolbestuur van de Avonturijn heeft volgens Langenberg besloten dat de school morgen dichtblijft. Het gebouw is namelijk flink beschadigd. 'Het is voor kinderen niet leuk om dit te zien', zegt hij, wijzend naar het rokende pand. Foto: Omroep Gelderland Voor de kinderen van dagbesteding De Modderkolk moet een ander onderkomen worden gezocht. Zie ook: Grote brand legt schoolgebouw Loenen in de as